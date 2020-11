Plus de 70 000 clients privés de courant

Des vents forts et de la neige lourde ont causé plus de 75 000 pannes dans plusieurs secteurs du Québec lundi avant-midi, principalement en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue et dans les Laurentides.

Peu après 11 h, Hydro-Québec recensait près de 30 000 clients privés d’électricité dans les Laurentides, avec 150 interruptions de courant volontaires.

L’Outaouais et Lanaudière recensaient chacune plus de 12 000 clients sans électricité.

En Abitibi-Témiscamingue, Hydro-Québec enregistrait plus de 11 000 clients sans courant.

D’autres régions sont affectées, mais à des degrés bien inférieurs.

«Dans les prochaines heures, plusieurs équipes seront mobilisées au terrain afin de réparer les pannes. Le rétablissement du courant pourrait prendre plusieurs heures dans certains secteurs où le réseau a été plus endommagé ou dans les endroits difficiles d’accès», a indiqué sur son site web Hydro-Québec.