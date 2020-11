Quatre idées pour bouger sans trop dépenser

Les gyms fermés, le temps frais et le changement d’heure ont de quoi vous faire sentir comme un chat d’intérieur. Pour garder le cap sur vos objectifs de mise en forme, voici quatre suggestions pour bouger sans flamber tout votre blé.

1. S’entraîner avec le poids du corps

Pénurie d’haltères oblige, il faut diversifier ses options pour la musculation. Comme la vie est bien faite, la gravité se révèle être extrêmement efficace quand vient le temps de s’entraîner sans équipement. Et la bonne nouvelle, c’est que c’est gratuit.

Plusieurs applications sont disponibles pour vous donner des idées d’exercices, mais voici les plus connus :

· La planche : un exercice extrêmement efficace pour développer les abdominaux et les fessiers. Pour ajouter du piquant, levez un bras à la fois ou une jambe à la fois et tenez la position de 30 secondes à une minute.

· Les redressements assis et toutes leurs variantes : il existe une panoplie d’exercices sollicitant la ceinture abdominale et la plupart d’entre eux se font couchés ou à genoux.

· Les fentes (lunges) : cet exercice stimule le bas du corps et plus spécifiquement les quadriceps, le fessier, les muscles adducteurs et les abdominaux. Si les fentes vous semblent trop faciles, alternez avec des squats ou faites des demi-fentes pour créer de la tension dans vos jambes. Si rien ne vous arrête, essayez les fentes sautées. Vous m’en reparlerez.

· Les pompes (push ups) : on les aime ou on les déteste mais quoiqu’on en dise, les pompes sont très efficaces pour définir l’ensemble de la silhouette et pas seulement les pectoraux.

Pour réaliser ces exercices, il vous faut seulement un bon tapis d’entraînement ou de yoga pour protéger vos articulations.

2. Se créer son propre circuit HIIT

HIIT signifie «High intensity interval training» qu’on pourrait traduire par «entraînement par intervalles à haute intensité». Autrement dit, si votre mantra est «pas le temps de niaiser», c’est votre solution. Les entraînements HIIT sont courts et très intenses et comme il n’y a pas d’équipement, ça ne coûte pas un sou!

Chaque période d’effort intense est suivie par une période de repos équivalente ou un peu moins longue. C’est votre chance de ruisseler de sueur dans le confort de votre foyer entre deux rencontres Zoom.

Par exemple, vous pourriez faire 10 burpees/jumping jack, suivis de 10 squats sautés, 10 fentes alternées et un exercice d’abdos de votre choix et prendre une pause de 1 à 2 minutes avant de recommencer la même séquence 3 ou 4 fois. Les choix de combinaisons sont infinis!

Conseil d’amie : prévenez votre voisin qui vit à l’étage inférieur. Histoire vécue.

Getty Images/AFP

3. Marcher ou courir... avec de bonnes chaussures

Ce n’est rien de transcendant : marcher et courir sont deux activités de choix pour garder un esprit sain dans un corps sain.

Sortir à l’extérieur au mois de novembre est aussi un excellent moyen de se prémunir contre la dépression saisonnière en emmagasinant un max de vitamine D.

Si vous êtes débutant à la course, nombre d’applications gratuites vous permettent de suivre votre progression ou vous donnent des idées pour diversifier vos entraînements comme Runkeeper, Strava, Weav Run ou Nike Run Club.

Bémol : il est important de vous procurer de bonnes chaussures qui sauront absorber les chocs. À court terme, votre portefeuille vous en voudra, mais à long terme, vos genoux et vos articulations vous béniront.

Photo Adobe stock

4. YouTube, le Saint Graal de l’entraînement à la maison

Si l’envie de brûler 600 calories vous prend d’un coup, sachez que YouTube regorge de vidéos d’entraînements pour tous les goûts et pour tous les objectifs et ce, tout à fait gratuitement.

Armez-vous seulement d’un tapis, d’une serviette et d’une bouteille d’eau et vous êtes partis pour la gloire!

Voici quelques chaînes bien connues dont le contenu a fait ses preuves :

· Fitness Blender : Cette chaîne qui existe depuis 10 ans cumule 600 vidéos d’entraînements gratuites qui varient en temps et en intensité pour tous les niveaux. Elle est une référence pour la communauté fitness sur YouTube.

· POPSUGAR Fitness : Cette chaîne américaine offre des cours de cardio, pilates, yoga, musculation et j’en passe. En plus de leur chaîne, d’autres contenus sont aussi disponibles sur leur site.

· Félix Daigle : le fondateur de l’entreprise FD Fitness propose sur sa chaîne des contenus additionnels axés sur l’entraînement et le bien-être en général.

· Cathbastien Fr : la célèbre influençeuse Catherine Bastien propose des vidéos d’entraînement courtes et spécifiques pour exercer certains groupes musculaires et se confie sur son mode de vie.