Quel est le prix d’un exterminateur à Montréal ?

Entre les punaises de lits, les rongeurs et les fourmis, Montréal regorge d’insectes et d’animaux nuisibles ou indésirables. Plus qu’un simple inconvénient, certaines vermines représentent un réel risque pour la santé physique mentale et physique des résidents. D’autres nuisibles, comme la fourmi charpentière, sont un danger pour les bâtiments. Il est donc important de faire traiter ces problèmes de parasites par un professionnel. Mais quel est le prix moyen d’un traitement pour une compagnie de gestion parasitaire? Quel est le prix d’un exterminateur certifié à Montréal?

Sur notre site soumissionsextermination.com , nous offrons aux visiteurs la possibilité de recevoir des soumissions gratuites d’exterminateurs certifiés. Ce faisant, nous avons accumulé une bonne connaissance du prix moyen d’un service d’extermination pour l’île de Montréal et ses banlieues. Nous pouvons donc partager avec vous une échelle de prix pour différents services d’extermination.

À noter que les prix proposés le sont à titre indicatif seulement et que le prix moyen pour un traitement peut varier selon les compagnies et les saisons. Nous utilisons des prix de référence pour le traitement d’un logement de petite taille (41⁄2).



Qu’est-ce qui influence le prix?

Comme vous vous en doutez, les prix varient selon le type de nuisibles à traiter. Aussi, pour un même nuisible, il peut y avoir une grande différence de prix selon le prestataire de service.

Si la différence de prix s’explique parfois par la garantie offerte ou encore le type de traitement utilisé, certaines compagnies peuvent simplement proposer des tarifs plus élevés que d’autres.



Le prix d’un exterminateur pour le traitement de punaises de lit

Pour confirmer la présence de punaises de lit, les exterminateurs offrent des services de détection. Pour un montant variant entre 50$ et 100$, un exterminateur pourra visiter votre logement et inspecter les endroits où les punaises ont l’habitude de se loger. Ces frais seront ensuite déduits du prix du traitement si jamais vous faites affaire avec cet exterminateur.

Le prix d’un traitement contre les punaises varie surtout en fonction de la taille du logement et du niveau d’infestation. On parle habituellement d’une échelle entre 250$ et 600$ par traitement. Il est important de noter que pour venir à bout d’une infestation, il est souvent requis de faire plus d’un traitement. Aussi, il est souvent recommandé de traiter les logements mitoyens afin que les punaises n’aillent pas se loger chez les voisins. Ainsi, la facture finale peut grandement varier.



Le prix d’un exterminateur pour le traitement des fourmis

Le cas des fourmis est bien spécifique, car il y a une grande différence selon le type de fourmis. Bien qu’il y ait plusieurs espèces de fourmis présentes dans la région de Montréal, nous pouvons les regrouper en quatre espèces fréquentes: la fourmi de pavé, la fourmi charpentière, la fourmi rouge européenne et la fourmi pharaon.

Alors que les fourmis de pavé sont peu coûteuses à traiter, le prix pour l’extermination de fourmis charpentières est plus élevé. Il est donc utile de savoir les identifier. Les fourmis sont facilement distinguables à leur taille, leur forme et leur couleur. Vous pouvez utiliser la grille suivante pour vous aider.

Le prix pour traiter une infestation de fourmis varie entre 200$ et 1000$, avec les fourmis de pavé qui représentent le bas de la fourchette et les fourmis charpentières le haut.



Le prix d’un exterminateur pour le traitement des rongeurs

Tout comme les fourmis, le prix pour l’extermination de rongeurs dépend de l’espèce. Certains exterminateurs peuvent traiter les souris pour un tarif entre 200$ et 400$, mais la facture peut monter jusqu’à plus de 650$ chez d’autres. La même différence de prix peut se voir pour les rats, pour lesquels les traitements les moins chers se situent entre 300$ et 500$. Certaines compagnies proposent toutefois des tarifs allant jusqu’à 1200$. À noter que certains exterminateurs offrent aussi un service de calfeutrage, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires.



Obtenez des soumissions gratuites d’exterminateurs certifiés

Si nous avons exposé les prix des trois nuisibles les plus fréquents, Montréal regorge de bien d’autres espèces parasitaires, que l’on pense aux guêpes, aux araignées, aux coquerelles... ou encore aux animaux à capturer et à relocaliser. Il est impossible de toutes les lister!

C’est pourquoi nous avons créé le site soumissionsextermination.com . Ce site permet de recevoir par courriel ou par téléphone plusieurs soumissions gratuites d’exterminateurs certifiés. Vous n’avez qu’à sélectionner le type de nuisibles et vous pourrez comparer les prix de différentes compagnies. En recevant plusieurs soumissions, vous serez en mesure d’évaluer le service offert par chaque entreprise et d'évaluer celui qui répondra le mieux à votre besoin et à votre budget.