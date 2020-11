Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 2 novembre:

«Les Bronzés font du ski»

Comédie française à la distribution toute étoile - Michel Blanc, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, etc. - qui suit un groupe d’amis lancés dans les sports d’hiver. Les Bronzés vivront un séjour mouvementé et trouveront même le moyen de se perdre en montagne.

Lundi, 14 h 16, StudioCanal.

«Ça vaut le coût»

Quels écouteurs boutons vaut-il mieux se procurer? Le magazine de consommation animé par Marie-Soleil Michon s’intéresse aux différentes caractéristiques qu’on retrouve sur le marché et à tous les prix proposés. Aussi, que faut-il savoir lorsqu’on vend ou achète des produits d’artisanat?

Lundi, 19 h 30, Télé-Québec.

«Sourires mortels»

Nouveauté d’enquête qui voit le détective à la retraite Kevin Gannon et son équipe tenter de faire la lumière sur la noyade de six jeunes hommes qu’on disait en bonne santé. Outre ces décès, il y a un élément qui soulève diverses interrogations: le graffiti d’un bonhomme sourire.

Lundi, 20 h, MOI ET CIE.

«Hommes en noir»

Comédie d’action dans laquelle les extraterrestres présents sur notre planète n’ont qu’à bien se tenir parce que les agents secrets Kay (Tommy Lee Jones) et Jay (Will Smith) les ont à l’oeil avec leurs gros fusils. Débuts d’une lucrative franchise comptant quatre films.

Lundi, 20 h, Prise 2.

«La détresse et l’enchantement»

Marie-Thérèse Fortin prête ses traits à Gabrielle Roy afin de lui rendre hommage. Dans cette oeuvre solo bâtie à partir de l’autobiographie de la célèbre écrivaine québécoise, on replonge dans les mémoires de la romancière qui s’est éteinte il y a près de 40 ans, tout en voyageant à Paris et Londres.

Lundi, 20 h, ARTV.

«À tour de rôles»

Marie-Thérèse Fortin et Catherine-Anne Toupin sont complices dans la comédie «Boomerang». Mais les deux comédiennes ont bien plus que cette émission à leur route qui comprend notamment «Le monde de Charlotte» et «Mémoires vives» pour la première, et «Unité 9» pour la seconde. Invités surprises: Catherine Brunet et Éric Bernier.

Lundi, 21 h, TVA.

«Nadar, le premier des photographes»

Documentaire articulé autour de Félix Tournachon, un artiste qui avait choisi le monde des lettres avant de créer un travail remarquable en photographie, après avoir racheté le matériel de Louis Laguerre et ouvert son premier atelier. L’homme est aujourd’hui reconnu comme un visionnaire.

Lundi, 22 h, TV5.