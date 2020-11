Se protéger contre l’angoisse

Où peut-on trouver de l’apaisement en ces temps de délire et, avant tout, d’incapacité à imaginer la fin de cette pandémie et de ses retombées ?

Il y a une semaine, j’ai vécu un moment où mon bonheur appréhendé s’est transformé en blessure au cœur. J’ai rencontré ma petite fille devant sa garderie. Je ne l’avais pas vue depuis des semaines, comme tant de grands-parents. Lorsque, masquée, j’ai frôlé son épaule, elle a levé le coude en disant avec colère : « Non ! » Sidérée, j’ai retenu mes larmes.

J’avoue que je pleure de plus en plus facilement, moi qui n’ai jamais été braillarde. « Tu ne veux pas que je te touche, Rose ? » « Non ! », a-t-elle lancé. Mon fils, estomaqué de son comportement, a dit avec douceur : « Pourquoi ne veux-tu pas que grand-maman touche ton manteau ? » « Parce que j’ai la COVID et elle va l’attraper ». À presque trois ans et demi, la peur l’habite déjà.

Violence

Nous, adultes, devons chaque jour affronter la violence qui se déploie. Vivre des débats qui nous déchirent et nous révèlent tragiquement la répétition encore et toujours des comportements humains.

La nuit dernière, un homme, déguisé pour l’Halloween, a transpercé d’un sabre deux personnes choisies au hasard et en a blessé cinq autres dans le Vieux-Québec. Peut-être avait-il, comme nous tous, été exposé aux attaques de décapitation et d’égorgement perpétrées par des terroristes islamistes en France.

À vingt-quatre heures de la fin de l’élection américaine, c’est avec crainte et tremblement que nous en attendons les résultats. Vu la gouvernance de Donald Trump des quatre dernières années, sa réélection annonce le pire pour des millions d’Américains qui croient que la démocratie a été défigurée par ce populiste cynique, fourbe et au comportement obscène. Nous n’étions pas non plus préparés à vivre pareil tremblement de terre politique. C’est pourquoi il faut s’accrocher à l’espoir, l’ultime recours face à la déraison planétaire.