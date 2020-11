Trudeau évoque des relations moins difficiles avec une éventuelle administration Biden

Il pourrait être plus facile pour le Canada de travailler avec les États-Unis sur certains enjeux si Joe Biden remporte l’élection présidentielle américaine, a soutenu le premier ministre Justin Trudeau lundi.

• À lire aussi: Les sondages à la veille de la présidentielle américaine: avantage Biden

• À lire aussi: Les États-Unis «en ont assez du chaos» de la présidence Trump, lance Biden dans l’Ohio

«Oui, s’il y a un changement [d’administration], il y a des choses qui vont peut-être être moins difficiles par rapport à l’environnement, par exemple», a-t-il avancé au cours d’une entrevue accordée à la station de radio Énergie 98.9 à la veille du scrutin aux États-Unis.

M. Trudeau s’est toutefois empressé d’ajouter que tout différend entre Ottawa et Washington ne disparaîtrait pas du jour au lendemain.

«Les démocrates ne sont pas nécessairement pas protectionnistes et les États-Unis ne vont pas se transformer non plus, a-t-il dit. Il va toujours y avoir différents enjeux qu’il va falloir gérer.»

M. Trudeau s’est tout de même de permis d'évoquer des moments tendus avec les États-Unis ces dernières années, comme lors de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain et l'imposition par l'administration Trump, à deux reprises, de tarifs sur l’aluminium. Il a ajouté que les intérêts des deux pays l'emportent toujours sur les relations interpersonnelles entre chefs d'État.

Aussi interpellé lundi sur l’élection présidentielle américaine, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a exprimé clairement son souhait que le président Donald Trump se fasse montrer la porte.

«Je souhaite de tout cœur une défaite de Donald Trump et je souhaite qu’elle soit suffisamment claire pour que toute tentative de défier les résultats [...] soit vaine», a-t-il lancé en conférence de presse.