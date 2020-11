FALARDEAU, Suzette, m.c.r.



Soeur Suzette Falardeau de la Congrégation des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi, est décédée à l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 28 octobre 2020 à l'âge de 87 ans dont 57 ans de profession religieuse.Fille de feu Odilon Falardeau et de feu Béatrice Cavanagh, elle est née à Saint-Omer le 12 août 1933.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères Donald (Monique), Marc (Ginette) et ses soeurs Nicole (Guilmond) et Danièle et de nombreux neveux et nièces.Infirmière de profession, Soeur Suzette a été missionnaire au Congo (RDC), en Colombie Britannique auprès des Peuples autochtones, en Haïti ainsi qu'au Tchad (Afrique) pendant de nombreuses années.Les funérailles seront célébrées le mercredi 4 novembre 2020 à 9h, en la chapelle des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi. En raison des restrictions imposées par le ministère de la Santé, les invités seront sur invitation seulement.