GALLANT née BOUCHER

Simone



De Saint-François d'Assise, le 29 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Simone Boucher, épouse de feu M. Gérald Gallant.Elle laisse dans le deuil ses enfants Bernard (Suzanne), Louise (Marcel), Mario et feu Louis-Marie (Danielle), ses huit petits-enfants Geneviève (Samuel), Véronique (Jonathan), Marilene (Randy), Steve (Mélanie), Mathieu, Maxime, Jessica (Joey) et Kevin, ses arrière-petits-enfants, ses frères Rolland, Marcel, Gratien et Gérard, ses soeurs Noëlla, Jacynthe, Lise et Gracieuse, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au :146 RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle jeudi 5 novembre dès 11h. Une réunion de prières aura lieu ce jour même à la chapelle du même endroit à 14h30 suivie de l'inhumation au cimetière de St-Eustache.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.