RÉMY, Sylvie



À St-Hyacinthe, le 25 octobre 2020, est décédée à l'âge de 68 ans Mme Sylvie Rémy, fille de feu Paul-Émile Rémy et de feu Hélène Bousquet, elle était native de Saint-Denis-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil son frère Serge (Jeanne Gagné), sa soeur Diane (Patrick Roy), ses nièces et son neveu : Audrey Rémy (Alain Richard), Paméla Rémy (Jimmy Joubert), Stéphane Rémy (Sonia Beauregard) et Sabrina Rémy-Beauregard (Félix), également Bianca Roy (Benjamin Ménard), Nicholas Roy (Wendy), Alexis Roy (Josiane), ses petits-neveux Nathan, Evan, ses petites-nièces : Mia, Dalhia et Joémie ainsi que parents et amis.Dans le respect des mesures actuelles et du bien-être de tous ceux que nous aimons, les rituels funéraires seront réservés à la famille proche.Pour ceux qui le désirent vous pouvez transmettre vos condoléances sur le site de la :maisonphaneuf@videotron.cta