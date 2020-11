Attaque de tire-pois

C’est officiel, l’attaque est un problème pour l’Impact. Autant j’ai insisté depuis le début de l’année sur les déboires défensifs des Montréalais, autant dans cette course aux séries, c’est le côté offensif du club qui fait défaut.

La semaine dernière, contre deux équipes qui ne font pas partie des meilleures de la MLS, l’Impact s’est emmêlé dans ses propres pieds. Match après match, il a réussi à démontrer une inefficacité chronique.

Et ce ne sont pas tant les occasions de marquer qui ont manqué aux hommes de Thierry Henry. Dans ces matchs, ils ont tout de même trouvé un moyen de se créer des opportunités pour marquer.

Le problème patent pour l’Impact demeure l’engagement de ses joueurs. Avec un peu plus de volonté, l’équipe ne se serait pas fait blanchir au cours des deux derniers matchs, qui étaient pour le moins cruciaux à sa saison 2020.

Plus de risques

Si l’Impact veut marquer au moins une autre fois avant la fin de la saison, il devra engager plus de joueurs dans la surface adverse. Si des joueurs du Bleu-blanc-noir sont en mesure de se retrouver régulièrement près du filet de l’adversaire, les occasions de marquer vont se multiplier. C’est aussi simple que ça.

Ce que nous n’avons pas vu au cours des deux derniers matchs de la part de l’Impact, ce sont les ailiers, les milieux de terrain et même les latéraux s’engager en même temps dans une action offensive. Sur les 11 joueurs sur le terrain, sept, voire huit devraient participer activement à la phase offensive. En fait, seuls les défenseurs centraux et le gardien ne devraient pas être obligés de marauder autour de la surface adverse.

Pour marquer, l’Impact devra prendre plus de risques. Contre Orlando, qui a envoyé une équipe B dimanche, le XI montréalais a été trop frileux. Il ne peut pas toujours attendre que Romell Quioto ou Bojan prennent les choses en main. Des joueurs comme Zachary Brault-Guillard, Jorge Corrales, Samuel Piette et Victor Wanyama doivent peser plus lourd en attaque.

S’accrocher à sa position

Dimanche, au dernier match de la saison, cinq équipes se disputeront les deux dernières places disponibles en vue des séries éliminatoires. Pour l’instant, l’Impact et le Fire de Chicago sont qualifiés. La chance du Bleu-blanc-noir, c’est qu’aucune de ces équipes ne semble assez bien jouer pour franchement accaparer une de ces places qualificatives.

Du point de vue de la MLS, cette réalité n’est pas une mauvaise chose. Un peu de drame au tout dernier rendez-vous de la saison est parfait pour susciter l’intérêt et surtout activer les passions. Pour les clubs toujours en course par contre, j’ai l’impression qu’on aurait bien aimé se passer de cet effet dramatique.

Y croire

Comme le veut le cliché, l’Impact a sa destinée en main. Une victoire face au D.C. United et les séries sont dans la poche.

À ce point-ci, les joueurs doivent y croire parce que les équipes qui les pourchassent ont elles aussi des saisons misérables. Atlanta est incapable de mettre un pied devant l’autre cette année, Miami cherche son identité depuis sa mise au monde et le D.C. United semble se saboter pour pleurer le départ de Wayne Rooney... j’imagine.

Bref, l’Impact a l’occasion de changer la perspective avec laquelle on regardera cette saison en temps de pandémie.

Une fin plus agréable grâce à une participation aux séries éliminatoires, c’est assurément ce que le médecin prescrirait.