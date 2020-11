Attentat de Vienne: Poutine dénonce un «crime cruel et cynique»

Moscou | Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé mardi l'attentat meurtrier qui s'est produit la veille à Vienne comme un «crime cruel et cynique», dans un télégramme de condoléances adressé au président et au chancelier autrichiens.

«Le chef de l'État russe a fermement condamné ce crime cruel et cynique, confirmant une fois de plus la nature inhumaine du terrorisme, et s'est dit persuadé que les forces de la terreur ne réussiront à intimider personne, ni à semer la discorde entre les personnes de différentes confessions», a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

«Vladimir Poutine a réaffirmé la volonté de la Russie de renforcer sa coopération avec l'Autriche et d'autres membres de la communauté internationale dans la lutte contre toutes les formes et manifestations du terrorisme», selon la même source.

Une chasse à l'homme a été lancée dans la nuit de lundi à mardi à Vienne après un attentat qui a fait au moins quatre morts et semé la terreur dans la capitale autrichienne, une «attaque terroriste» selon le chancelier Sebastian Kurz.

Un des assaillants, armé d'un fusil d'assaut et d'une ceinture d’explosifs factice, a été tué par la police. Il s'agit d'«un sympathisant» du groupe djihadiste État islamique (EI), selon le gouvernement autrichien.