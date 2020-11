OUELLET, Gilles



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Gilles Ouellet, retraité de la Banque Nationale, le 29 octobre à l'âge de 80 ans à l'hôpital Charles-Lemoyne.Il laisse dans le deuil son épouse Nancy (Hayes) Ouellet, sa fille Kim, son gendre, François-Pierre Moffet, ses petites-filles Bianca et Eva, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles liées à la pandémie, les funérailles seront célébrées en toute intimité. Merci de votre compréhension.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.