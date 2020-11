COVID-19: des provinces continuent à flirter avec les records

Signe que la seconde vague est bien loin de s'essouffler au Canada, plusieurs provinces ont battu ou flirté avec des records de nouveaux cas, mardi.

C'est notamment le cas de l'Ontario qui a établi une nouvelle marque en recensant 1050 infections à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures, battant son précédent record de 1042 cas. La province la plus populeuse du pays a aussi annoncé 14 décès.

Sur ce plan, c'est toutefois le Québec qui est demeuré au premier rang au pays. La Belle Province a indiqué avoir recensé 34 nouveaux décès, un bon notable et inquiétant par rapport à la tendance des dernières semaines.

Plus positivement, le Québec a cependant annoncé 871 nouveaux cas, un nombre en baisse par rapport aux derniers jours. Le gouvernement Legault a d'ailleurs noté que, si ce n'étaient d'importantes éclosions survenues au Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans Lanaudière, la province pourrait présentement se trouver sur la pente descendante de la seconde vague, plutôt que coincée sur un plateau comme c'est le cas depuis trois semaines.

Quasi records à l'Ouest

Le Québec peut cependant se consoler en regardant vers l'Ouest, où toutes les provinces continuent de voir leurs cas se multiplier.

Après avoir fait relâche au cours des quatre derniers jours, l'Alberta a renoué avec la publication de ses bilans, mardi, et ceux-ci se sont avérés inquiétants.

Lors des quatre derniers jours, la province a enregistré plus de 500 cas, incluant une pointe à 592 infections en 24 heures, pour un total de 2268 nouveaux cas et de 15 décès de plus. Il s'agit de la pire séquence depuis le début de la pandémie dans cette province, où le premier ministre Jason Kenney doit annoncer de nouvelles mesures d'ici la fin de la semaine.

Juste à côté, la Saskatchewan s'est rapprochée de son record avec l'annonce de 81 nouveaux cas. Le premier ministre Scott Moe a d'ailleurs annoncé que le port du masque deviendra obligatoire à Regina, Saskatoon et Prince Alberta dès vendredi pour lutter contre la progression de la pandémie.

Plus positivement, le Manitoba, avec 103 cas et cinq décès, a connu une bien meilleure journée que la moyenne des derniers jours, tandis que la Colombie-Britannique s'est aussi mieux tirée s'affaire qu'à l'habitude avec 299 infections et trois morts.

Les provinces de l'Atlantique, elles, ont continué à être épargnées avec un seul cas en Nouvelle-Écosse.

Le Canada a cumulé, mardi, 4673 nouveaux cas de COVID-19 et 71 nouveaux décès, pour un bilan qui grimpe à 244 909 cas et 10 279 Canadiens qui ont perdu la vie depuis le début de la pandémie.

La situation au Canada:

Québec: 108 889 cas (6317 décès)

Ontario: 78 705 cas (3166 décès)

Alberta: 29 932 cas (338 décès)

Colombie-Britannique: 15 800 cas (272 décès)

Manitoba: 6377 cas (85 décès)

Saskatchewan: 3373 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1114 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 344 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 291 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 23 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 10 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 244 935 cas (10 208 décès)