De plus en plus d'interventions policières en santé mentale à Sherbrooke

Les policiers de Sherbrooke sont appelés à intervenir de plus en plus souvent auprès de gens souffrant d'une problématique en santé mentale.

L'an dernier, 1716 interventions ont été réalisées par des agents auprès de personnes aux prises avec une problématique de santé mentale, un nombre en hausse de 8,7% comparativement à 2018.

Au cours des quatre dernières années, ce type d'intervention a bondi de 65%, signe que le fléau prend de l'ampleur.

Question de mieux gérer cet aspect de sa mission, le Service de police de Sherbrooke (SPS) a mis sur pied une équipe mobile d’intervention psychosociale (ÉMIP). Celle-ci compte cinq policiers à temps plein qui sont jumelés quatre soirs par semaine à des travailleurs sociaux du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

«On en voit les bienfaits, mais cette escouade répond seulement au tiers des appels reliés à la santé mentale, alors ça prend plus de ressources. Je ne blâme pas le CIUSSS de l'Estrie-CHUS parce qu'ils ont des enjeux de main d'œuvre actuellement. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir regarder», a cependant indiqué le directeur du SPS, Danny McConnell.

Les demandes à la ressource alternative en santé mentale La Cordée de Sherbrooke augmentent aussi. «Nous avons actuellement 300 membres. Je dois dire que depuis que le Service de police de Sherbrooke (STS) a mis sur pieds son équipe mobile d’intervention psychosociale, ça facilite notre travail et lorsqu'on fait appel à eux, on voit des résultats positifs», a mentionné la directrice générale de La Cordée, Brigitte Campeau.

Le manque de ressources est évident, y compris pour ceux qui en ont le plus besoin. «Ce n'est pas toujours facile d'avoir un rendez-vous avec notre médecin ou notre psychiatre et ils sont pressés, il faut qu'on guérisse vite. Les organismes locaux sont d'une aide précieuse», a confié Serge Forest, un Sherbrookois de 70 ans qui est suivi par un psychiatre et prend de la médication.