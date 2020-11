Des stades et des arénas devenus bureaux de vote

Les domiciles de plusieurs équipes sportives nord-américaines ont été transformés en bureaux de vote, mardi, à l’occasion des élections présidentielles américaines.

Parmi les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Kings de Los Angeles, les Devils du New Jersey, les Rangers de New York, le Lightning de Tampa Bay et les Capitals de Washington ont ouvert leurs portes aux électeurs du pays de l’Oncle Sam.

AFP

Ce sont 22 équipes de la NBA qui ont pris cette même décision. Le Staples Center, des Lakers et des Clippers de Los Angeles, figure dans cette liste. Rappelons que LeBron James, qui a aidé l’équipe à remporter la finale récemment, est à la tête de l’organisation More Than a Vote. Celle-ci a permis de recruter de nombreux bénévoles et de sensibiliser la communauté noire à l’importance du vote.

Quelque 13 équipes de la NFL et cinq du baseball majeur les ont imités.