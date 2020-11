Élection américaine: un bar gai du Texas transformé en bureau de vote

Un bar gai du Texas prétend être le premier établissement de la sorte à devenir un bureau de vote pour les élections présidentielles.

Le bar Buddy’s est ouvert à tous les électeurs qui sont inscrits dans le comté de Harris, situé à Houston, au sud-est de l’État, a indiqué CNN.

Le bar a accueilli 14 isoloirs et des agents de vote qui parlent anglais et espagnol, mais aussi vietnamien, chinois et indonésien, est-il précisé sur la page Facebook du bar.

«Nous avons la chance d’avoir cette occasion de créer l’histoire, dans le processus électoral, en étant le premier bar LGBTQ+ de l’histoire à être un lieu de scrutin présidentiel», a déclaré à CNN le propriétaire du bar, Christopher Barry.

Pour lui, devenir un bureau de vote était le meilleur moyen d’aider la communauté le jour des élections.

Le propriétaire de Buddy’s a affirmé au média américain que le taux de participation dans son bar a été élevé, les électeurs ayant accueilli favorablement son initiative.

Il espère également que l’endroit sera encore utilisé comme lieu de vote lors de prochaines élections.

