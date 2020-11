Élection présidentielle : LeBron James pourrait faire une différence

Le joueur-vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James a joint ses efforts à ceux d’autres personnalités pour payer les amendes de plusieurs milliers de personnes, ce qui leur permettra de voter à l’élection présidentielle américaine, mardi.

D’après le quotidien «Tampa Bay Times», James et l’homme d’affaires Michael Bloomberg, notamment, font partie d’un groupe – la Florida Rights Restoration Coalition – ayant pris en charge des amendes totalisant environ 27 millions $ en cour pour des résidents de la Floride. Ce paiement rend du même coup approximativement 13 000 personnes admissibles au vote qui s’annonce d’ailleurs très serré dans cet État du Sud-Est américain.

Les gens concernés se situent entre autres dans les comtés populeux de Hillsborough, Palm Beach, Polk et Pinellas. Ces endroits pourraient bien sourire au candidat démocrate Joe Biden, qui affronte le président sortant Donald Trump. D’après le même journal, au moins 80 % des gens dont les amendes ont été payées par le groupe ne sont pas des Blancs. Une proportion de 68 % parmi ceux ayant eu droit à cette faveur aurait l’intention de voter pour Biden.

En Floride, un amendement constitutionnel approuvé par les deux tiers des votants en 2018 pour permettre à un individu reconnu coupable d’une infraction criminelle de voter a rapidement tourné au vinaigre. Le verdict du public n’a pas empêché, un an plus tard, le gouverneur républicain de l’État, Ron DeSantis, d’imposer une loi prévoyant qu’une personne déjà condamnée en cour criminelle doit avoir payé toutes ses amendes et pénalités judiciaires avant de se présenter dans le bureau de scrutin.

En juillet, l’organisation de James, More Than A Vote, avait annoncé qu’elle prévoyait faire un don de 100 000 $ à la coalition pour favoriser un plus grand accès aux bureaux de vote.