Est-on obligée de devenir l’infirmière d’un homme après 70 ans?

Je suis rendue dans une impasse avec mon conjoint à qui on a implanté un pacemaker il y a un an. On dirait que ce petit bidule qui lui permet de survivre est devenu le centre de son existence. Tout tourne autour de ça. Si je ne lui manifeste pas ma plus entière compréhension pour toutes les précautions qu’il prend avec sa santé, il m’accuse d’être égoïste.

Je partage la vie de cet homme depuis trois ans, après avoir vécu une période de 10 ans de veuvage. Ce n’était pas dans mes objectifs de me retrouver avec un homme dépendant comme ça. En même temps, si je le laisse, je sais que plusieurs candidates sont sur les rangs pour me remplacer, dans la résidence où nous sommes. Quoi faire pour qu’il comprenne qu’il en demande trop ?

Anonyme

Le mot empathie, ça vous dit quelque chose ? Cette capacité à se mettre à la place de quelqu’un qui consiste en « ...cette reconnaissance et cette compréhension des sentiments et des émotions vécues par un autre individu ». Imaginez que les rôles s’inversent. Que penseriez-vous d’un amoureux qui s’exprimerait comme vous le faites ?