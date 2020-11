Immobilier à Montréal et Québec : hausse inégalée des ventes résidentielles en octobre

La seconde vague de la COVID-19 n’a pas eu d’impact négatif sur le marché immobilier résidentiel dans les régions de Québec et de Montréal qui ont connu une «hausse historique» en octobre.

C’est ce qu’a fait savoir mardi l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) en dévoilant ses données pour le mois dernier.

Dans la région de Montréal, les données indiquent une «hausse historique de 37 % des ventes en octobre», par rapport au même mois, l’an dernier, selon Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché à l’APCIQ.

Dans le même temps, l’Association constate une baisse toujours substantielle des inscriptions en vigueur dans les secteurs périphériques à l’île.

Les plus fortes progressions sont observées dans les marchés comme Vaudreuil-Soulanges (+63 %), la Rive-Nord (+52 %) et Laval (+38 %). D’autres affichent aussi des hausses remarquables. C’est le cas de Saint-Jean-sur-Richelieu (+33 %), la Rive-Sud (+31 %) et l’île de Montréal (+29 %).à

Par ailleurs, l’APCIQ fait état de croissance des ventes pour les immeubles à revenus (plex) et la copropriété (+37 %), et même l’unifamiliale (+36 %).

De plus, les prix médians ont continué d’augmenter dans l’unifamiliale (+21 %), la copropriété (+16 %) et les petits immeubles à revenus (+12 %).

À Québec, du «jamais vu»

Les ventes résidentielles ont bondi de 45 % dans le marché immobilier de la région du Québec tandis que les inscriptions ont diminué de 40 %. Le prix médian des unifamiliales a aussi crû de 6 % par rapport au mois d’octobre 2019.

«Québec continue d’être en tête des régions métropolitaines dont les conditions de marché se resserrent le plus vite à l’avantage des vendeurs, a noté Charles Brant. On note une hausse de 45 % des ventes et une chute supplémentaire des inscriptions, du jamais vu pour un mois d’octobre.»

Mentionnons notamment les records de ventes pour les immeubles à revenus (plex) (+65 %), les copropriétés (+61 %) et l’unifamiliale (+38 %).

Dans la région de Québec, comme de Montréal, les chiffres de l’APCIQ sont basés sur les données du système Centris. On observe aussi en octobre un nombre record de visites sur le site centris.ca, soit un bond de 71 % par rapport à la même période l’an passé.