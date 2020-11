«J’étais vraiment relaxe»: Valence remporte la finale 100 % Québec des Francouvertes

Vincent Dufour, alias Valence, a attendu le bon moment pour offrir ce qu’il considère comme sa meilleure performance des Francouvertes 2020: la finale. Il en est reparti plus riche de 10 000 $.

Au terme de ce qui était la toute première finale 100 % ville de Québec, et virtuelle, de l’histoire du concours, l’indie-pop ambiante de Valence a eu le dessus sur Ariane Roy et Narcisse, lundi soir, au Lion d'Or.

«J’étais vraiment relaxe. C’est la performance des Francouvertes où j’étais le plus calme d’avant d’arriver», a raconté un Vincent Dufour «sur un petit nuage», mardi matin, lors d’un entretien avec le Journal.

«Sur scène, j’étais assez confiant. J’avais l’impression que le show qu’on a monté avait fait ses preuves en demi-finale. J’étais dans un état d’esprit de ne pas changer la recette qui fonctionnait, on se laisse aller, on se fait le plus de fun possible», ajoute le lauréat, qui partageait les planches avec Antoine Bourque (saxophone), Raphaël Laliberté-Desgagnés (guitare), Aubert Gendron-Marsolais (batterie), Olivier Bresse (synthétiseurs) et Alexis Taillon-Pellerin (basse).

Le drame en tête

Vincent Dufour a eu de bons mots pour ses rivaux d’un soir et concitoyens de la capitale, Ariane Roy et Narcisse.

Il a aussi avoué que sa préparation a été perturbée par l’horrible assassinat de deux personnes qui a secoué tout Québec, samedi soir.

«Dimanche, j’étais sous le choc. J’avais de la misère à me projeter sur une scène le lendemain aux Francouvertes. La journée du spectacle, j’ai beaucoup travaillé en moi pour canaliser mon énergie, mais c’était là dans ma tête jusqu’à ce que j’arrive sur scène. Une fois sur scène, ces pensées sont parties.»

Assurance

Le gagnant 2020 estime que son parcours aux Francouvertes lui a donné plus d’assurance. «Surtout avec la caméra.»

Une fois la poussière retombée, il entend retourner à la préparation de son premier album complet. Actuellement en post-préduction, il souhaite le lancer dans la première moitié de 2021, précédé d’extraits en début d’année.

En attendant, on peut aller écouter ou réécouter les cinq chansons de son mini-album Cristobal Carter, lancé en 2019.

► Les inscriptions pour la 25e édition des Francouvertes sont en cours et se poursuivent jusqu’au 15 novembre.