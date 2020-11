Le jeu des prédictions : Biden 335 Trump 203

Si je préfère toujours expliquer et commenter, il m’arrive assez souvent d’être beau joueur et d’accepter de participer au jeu des prédictions lors des soirées électorales. Après avoir lu celles du collègue du Journal Pierre Martin, je me suis dit que je devais plonger à mon tour.

J’avais déjà précisé dans ma chronique de samedi dernier que je croyais que le démocrate allait l’emporter. Par combien? Hum. J’ai d’abord hésité entre attribuer à Biden 290 grands électeurs, une prévision qui semble conservatrice. Le démocrate va reconstruire le fameux «firewall», ce pare-feu que constituent le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie.

Dans le dernier cas, nous devrons probablement attendre la confirmation des résultats plus longtemps, mais il finira par devancer le président sortant. On s’attend à ce que la participation augmente, particulièrement au sein des minorités, et bien des banlieues séduites par les promesses républicaines de 2016 se tourneraient maintenant vers le fils de Scranton.

Pour ajouter un peu de piquant à ma prévision, mais aussi pour prendre en compte les gains effectués par Joe Biden cette année, je vais ajouter quelques grands électeurs à la cagnotte démocrate. Déjà pour parvenir au chiffre de 290, je me devais de faire basculer le Arizona.

En modifiant la carte au gré de mes réflexions et de mes doutes, je me suis permis de colorer la Floride en bleu. Les sondages sont incertains, mais je considère que les électeurs âgés, dont on sait qu’ils participent toujours activement, iront vers Joe Biden et ses promesses d’une meilleure gestion de la pandémie. Si on s’attend à ce que la communauté noire encourage le démocrate, encore faut-il qu’on se déplace en grand nombre!

Un élément de la situation en Floride me titille cependant toujours un peu. Les hispanophones préfèrent majoritairement les démocrates, mais plusieurs d’entre eux craignent la plateforme progressiste et se tournent vers les républicains.

Il suffit d’évoquer le socialisme pour s’assurer qu’ils ne céderont pas à la tentation démocrate. Après tout, on ne s’oppose pas au régime cubain pour encourager un programme auquel on accole la même étiquette qu’au régime honni. Pourtant, Biden a besoin d’un appui massif et la clé de l’élection en Floride se trouve peut-être là.

Avant d’arrêter définitivement mes choix, j’ai aussi réfléchi à la possibilité de résultats serrés en Caroline du Nord, en Ohio et en Géorgie. Bien des indicateurs pointent vers une possible victoire du candidat démocrate, mais ils dépendent d’un taux de participation particulièrement élevé, surtout au sein de la communauté noire, en Géorgie et en Caroline du Nord. Je serai rivé à mon écran et je n’exclus pas la possibilité d’un changement, mais je crois que seule la Caroline du Nord changera d’allégeance, cet état l'a déjà pour Barack Obama en 2008.

Voilà! Bien conscient qu’une «tempête parfaite» permettrait à Donald Trump d’obtenir un second mandat en réalisant un exploit plus impressionnant que celui de 2016, je crois plutôt que Joe Biden aura les coudées franches et que peu importe ce que pourrait invoquer l’équipe perdante, la victoire ne laissera planer aucun doute.

Le nombre total de grands électeurs? Bien peu de garanties d’obtenir le bon nombre et plusieurs facteurs sont hors de notre contrôle. C’est la beauté de la chose. Si j’avais évalué correctement les chances de victoire de Barack Obama en 2008 et 2012 avant d’être surpris par la performance de Donald Trump en 2016 (une marge de moins de 80 000 voix au total de trois états), je m’attends à retrouver une fiche gagnante en 2020.

Bonne élection!