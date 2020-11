Le réveil (très) tardif de Justin Trudeau

On s’en pinçait déjà d’incrédulité.

Ce vendredi, plusieurs jours après la décapitation ignoble en France de Samuel Paty - un enseignant qui avait montré les caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression -, le premier ministre canadien Justin Trudeau a commis une grave erreur.

«Nous allons toujours défendre la liberté d’expression», lançait-il, «mais la liberté d’expression n’est pas sans limites.»

Et d’ajouter : «Dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d’être conscients de l’impact de nos mots, de nos gestes, sur d’autres, particulièrement ces communautés, ces populations qui vivent énormément de discrimination encore».

Techniquement, sur le plan strict du droit, soit la question des limites possibles à la liberté d’expression, il a raison. Le code criminel le prévoit. La charte canadienne des droits et libertés de la personne, aussi :

Or, dans un contexte bien précis comme le meurtre sordide de Samuel Paty, perpétré au nom d’un islamisme violent, le refus de Justin Trudeau de condamner cet acte odieux sans le moindre «mais», fut dévastateur.

Primo, le premier ministre parle au nom du Canada tout entier. Ce faisant, il s’est gravement désolidarisé de la France et de son Président, Emmanuel Macron.

Deuxio, avec son «mais», il créait l’impression que la vraie victime serait en quelque sorte responsable de son propre sort tragique.

C’est presque à se demander s’il avait véritablement mesuré la gravité de ses propres propos en tant que premier ministre d’un État démocratique et allié de la France.

Une honte nationale. Sur la scène internationale, un embarras majeur.

Coup de théâtre

Ce mardi, coup de théâtre.

Le Président Macron téléphone au premier ministre François Legault pour le remercier du «soutien du Québec dans la défense de la liberté d’expression».

Rappelons que M. Legault n’avait pas hésité à condamner le meurtre de Samuel Paty sans le moindre «mais». Et, ce faisant, de se porter à la défense de la liberté d’expression sans que quiconque ne soit l’objet en réaction, d’intimidation, de menaces ou pire encore.

Dixit M. Legault :

«Dans une société démocratique comme la nôtre, on ne doit surtout pas plier devant l’intimidation et la violence de ceux qui sont en désaccord avec la liberté d’expression. Si on se met à faire des compromis là-dessus, on ébranle les fondements de notre société. La nation française est notre alliée et même un peu plus que ça. Elle peut compter sur nous. Le Québec est aux côtés de la France pour défendre la liberté d’expression.»

Une magistrale gifle diplomatique

En termes politiques, cet appel téléphonique du Président de la République est une véritable gifle diplomatique assénée au premier ministre Trudeau. De toute évidence, méritée.

Que le chef d’un État national passe par le premier ministre du Québec pour envoyer une critique détournée à celui qui, dans les faits, est son véritable vis-à-vis hiérarchique – le premier ministre du Canada -, ne fait qu’ajouter l’humiliation à la gifle.

Questionné ensuite en point de presse, Justin Trudeau a changé son refrain du tout au tout.

La preuve nette et précise que le coup de Macron avait porté rapidement et précisément là où il le voulait.

Un jour, dans les cours de sciences politiques, on enseignera et on décortiquera finement cet événement bien particulier, j’en suis sûre. Une leçon magistrale de diplomatie politiquement très incorrecte et d’une efficacité redoutable.

Justin Trudeau fut ensuite questionné par notre collègue Raymond Fillion : «Est-ce que vous condamnez la publication des caricatures du prophète Mahomet?»

Réponse de Justin Trudeau :

«Non. Je pense que c’est important qu’on continue de défendre la liberté d’expression. C’est toujours important. Nos artistes, nos chroniqueurs, nous font réfléchir, nous mettent au défi, ont une contribution extrêmement importante à notre société. Nous allons toujours défendre la liberté d’expression.»

Pouf! Par magie, son «mais» si troublant vient de disparaître.

Le problème est que le réveil de Justin Trudeau sur une question aussi fondamentale est terriblement tardif.

D’autant plus qu’il suit l’humiliation que vient de lui faire subir le Président de la France.

Le premier ministre canadien saura-t-il retenir la leçon, aussi pénible et publique soit-elle?

Seul le temps le dira.