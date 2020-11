Les hauts et les bas de Klô

L’année 2020 devait être spéciale pour Klô Pelgag. Elle a finalement été extraordinaire dans les deux extrêmes : naissance de son premier enfant, décès de son père, album encensé par la critique, tournée reportée par la pandémie... « Je me trouve assez forte dans le contexte », confie la musicienne qui présentera un concert virtuel à la fin du mois.

Klô Pelgag était en pleine répétition lorsque nous l’avons jointe au téléphone. Le 28 novembre, elle jouera dans un Palais Montcalm de Québec probablement vide. « Pour l’instant, on caresse encore le rêve qu’il va avoir lieu devant des gens », dit-elle.

Dans tous les cas, le concert sera aussi retransmis sur le web. Il s’agira du premier spectacle où seront jouées la majorité des pièces du nouvel album de Klô, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, paru plus tôt dans l’année.

« On est aussi en train de monter un autre spectacle en parallèle qu’on va annoncer sous peu et qui aura lieu après Noël », dit-elle, sans vouloir donner plus de détails.

Klô Pelgag devait avoir une année 2020 très chargée avec la sortie de son album et plusieurs concerts. La pandémie a évidemment changé ses plans. La tournée qu’elle devait faire en Europe a aussi été reportée en mars 2021.

« Encore là, il ne faut pas se faire de trop grosses attentes, admet-elle. Je fais la paix avec ce qui se passe. J’essuie les microdeuils qui s’accumulent. »

« C’est une suite d’événements challengeants [exigeants]. Je me trouve assez forte dans le contexte. Y’a eu la pandémie, mon père est décédé, j’ai eu un enfant. La première année dans la vie d’un enfant, c’est difficile, mais extraordinaire. Pour moi, 2020, c’est une année extraordinaire. »

« Mais c’est sûr que c’est un peu triste de voir le milieu qui s’écroule, poursuit-elle. Tout le monde qui se reconvertit en d’autres choses et qui quitte. Je pense que ça va faire des ravages. Mais j’ose espérer qu’il va y avoir un second souffle plus fort après. On ne peut pas faire autrement que d’être positif pour l’avenir. »

Musique à l’image

Mardi, on a appris que la chanteuse venait de signer un contrat avec l’Agence artistique Duchesne, qui gère des dizaines d’acteurs, animateurs, metteurs en scène et compositeurs. Cette nouvelle association lui permettra d’explorer des projets de musiques de film ou de séries télé, par exemple.

« J’aimerais beaucoup faire de la musique à l’image, dit-elle. J’aimerais aussi collaborer sur une œuvre qui appartient à quelqu’un d’autre. »

Cette signature n’est pas en réaction à la pandémie, et à sa tournée reportée, précise-t-elle. « Ça fait au moins quatre ou cinq ans que j’exprime le désir de vouloir aller explorer dans ce sens-là. Sauf que là, étant donné qu’il n’y aura pas de tournée avant un bout, j’aurai complètement le temps pour des projets de ce genre. »

► Le spectacle virtuel de Klô Pelgag se tiendra le 28 novembre, à 20 h. Pour les billets : palaismontcalm.ca.