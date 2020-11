L’industrie canadienne du golf en hausse

Le golf au Canada a eu l’année dernière une contribution au produit intérieur brut 14 % supérieure à celle de 2013, d’après une étude publiée par le site des associations nationales de golf cette semaine.

Le document de 35 pages préparé par le Group ATN Consulting Inc. Indique notamment que l’industrie canadienne de ce sport a eu des retombées économiques de 18,2 milliards $, comparativement à 15,9 milliards $ six ans auparavant. D’ailleurs, à partir de sondages en ligne menés auprès de 143 propriétaires de clubs de golf et de 955 joueurs, les auteurs affirment que les adeptes de la petite balle blanche ont dépensé 19,3 milliards $.

De cette somme, notons 5 milliards $ en frais de «membership» et de jeu ainsi que 8,2 milliards en coûts de voyages reliés au golf. Le total de 2,7 milliards $ a été consacré à l’équipement et aux autres fournitures, tandis que des dépenses de 1,3 milliard $ en nourriture, boissons et divertissements associés au golf ont été recensées.

Pour ce qui est des dépenses directement reliées au golf, donc celles davantage relatives aux coûts d’inscription et de jeu et non aux consommations, elles sont estimées à l’échelle nationale à 16,5 milliards $. Le Québec occupe le troisième rang à 2,9 milliards $. L’Ontario et la Colombie-Britannique le devancent, avec des totaux respectifs de 6 milliards $ et de 3,4 milliards $.

Quant aux employés, ils sont près de 250 000, dont 149 844 à temps plein, à œuvrer au sein de l’industrie. Les étudiants y sont en grand nombre, eux qui représentent 48 % de la main-d’œuvre. Le golf a contribué pour 4,8 milliards $ au revenu des ménages; ce nombre grimpe à 10,6 milliards $ en tenant compte des impacts directs et indirects.

Enfin, sur le plan de la fiscalité, ce sport a permis de recueillir 4,5 milliards $ en recettes, incluant 1,8 milliard $ au gouvernement fédéral.