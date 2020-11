Nouvelles éclosions dans des résidences

En réaction au plus récent bilan des autorités de la santé publique qui font état de situations toujours problématiques en Montérégie et dans la Lanaudière, le maire de Joliette, Alain Beaudry, se dit inquiet et demande aux citoyens de sa municipalité d’augmenter leur niveau de vigilance.

Mardi après-midi, on a appris que de nouvelles éclosions frappaient de plein fouet des résidences pour aînés de Repentigny et de Joliette. Au CHSLD St-Eusèbe, le bilan fait état de 24 cas positifs chez les résidents et de deux décès depuis quelques jours seulement. Cette résidence du boulevard Manseau à Joliette avait été épargnée durant la première vague.

Au CHSLD Émile McDuff du boulevard Iberville à Repentigny, le bilan fait état de 14 cas chez les résidents, 13 cas chez les employés et d’un décès. Cet établissement compte une centaine de résidents. Encore là, l’éclosion est apparue il y a quelques jours seulement.

«C’est sûr que c’est inquiétant’», a déclaré en entrevue à TVA Nouvelles, le maire de Joliette. «La tendance provinciale est à 12 cas par 100 000 habitants et nous, on est à 23 cas par 100 000 habitants. Je demande aux citoyens, à la population, d’être plus vigilants. Nous n’avons pas l’intention de resserrer les règles. On y va avec les recommandations de la santé publique. On suit ça au jour le jour», explique M. Beaudry qui d’ailleurs n’a pas réussi à obtenir d’explications sur la cause de ce bilan élevé dans sa région.

D’autres CHSLD sous haute surveillance, cette fois en Montérégie.

CHSLD Ste-Croix de Marieville

39 cas

27 décès

CHSLD Marcelle-Ferron de Brossard

55 cas

14 décès

CHSLD MRC-D’Acton

31 cas

5 décès