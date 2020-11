Ottawa allonge 7,5 M$ pour protéger les travailleurs agricoles

La ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé mardi un investissement d’urgence de 7,5 millions de dollars pour d’aider les agriculteurs québécois à mieux protéger leur santé et celle des travailleurs.

«Grâce à ce programme, les agriculteurs québécois auront l’aide dont ils ont besoin pour s’assurer que les mesures adéquates sont mises en place afin de protéger la santé et la sécurité de leurs employés et de limiter la propagation du virus », a indiqué Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire par communiqué.

Amélioration des infrastructures des lieux d’habitation et postes de travail, logements temporaires ou d’urgence (à la ferme ou hors ferme), équipement de protection individuelle (EPI), installations sanitaires, postes de travail... Ottawa espère protéger la santé des travailleurs en pleine pandémie.

En gros, les demandes seront acceptées via La Financière agricole du Québec (FADQ) du 14 décembre 2020 au 26 février 2021.

«L’aide financière correspond à un montant forfaitaire pouvant atteindre 2 % des salaires déclarés par l'exploitation ou à 50 % des dépenses admissibles déclarées par celle-ci. L'aide financière peut être portée à 2,4 % des salaires, ou à 60 % des dépenses admissibles lorsque l’entreprise est détenue en majorité par des femmes, de jeunes agriculteurs de moins de 40 ans, des personnes handicapées ou des membres des minorités visibles ou des peuples autochtones», a précisé le cabinet de la ministre.

Pluie de millions

Mardi, le ministre québécois de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, a salué le geste du fédéral, qui vient avec une enveloppe.

«Je suis très heureux de cette annonce du gouvernement fédéral avec qui nous souhaitons poursuivre la collaboration afin d’assurer la sécurité de tous les travailleurs dans la poursuite de leurs activités agricoles», a-t-il souligné.

De son côté, le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, a également bien accueilli la nouvelle.

« Les frais encourus pour protéger les travailleurs contre la COVID-19 peuvent être substantiels, surtout dans les productions qui emploient plusieurs personnes. Je pense notamment au secteur horticole (maraîcher, fraises et framboises, pommes, etc.), où les coûts associés à la main-d’œuvre peuvent parfois dépasser 50 % des coûts de production», a-t-il rappelé.