Présence de verre: des croustilles Miss Vickie’s rappelées

Quelques saveurs de croustilles Miss Vickie’s font l’objet d’un rappel après que des morceaux de verre eurent été découverts dans des sacs.

L’entreprise a expliqué par communiqué, mardi, que quelques consommateurs lui avaient fait part de cette situation. Elle a également reconnu qu’une personne avait subi une blessure mineure aux dents à cause de la présence de verre.

Le rappel ne concerne pas tous les sacs qui ont été vendus dernièrement. Seuls quelques lots de production sont visés.

Les consommateurs peuvent consulter la liste des codes de fabrication visés sur le site internet de la compagnie à l’adresse suivante.

Pour le Québec, il s’agit essentiellement des produits de saveurs «recette originale», «sel marin et vinaigre de malt», «jalapeño», «poivron et crème champêtre» et «délice BBQ du Sud».

Miss Vickie’s appelle les gens qui possèdent ces croustilles à les jeter ou à les retourner au lieu d’achat pour un remboursement.