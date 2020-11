Une campagne deux fois plus coûteuse que celle de 2016

La récession causée par le coronavirus n’a pas empêché les Américains d’ouvrir leurs portefeuilles pour financer les candidats aux élections. En fait, le scrutin d’aujourd’hui coûtera près de 14 milliards $ US, soit deux fois plus que la campagne de 2016.

Le Center for Responsive Politics (CRP) de Washington, qui tient le site de données OpenSecrets.org, prévoit que la campagne présidentielle coûtera à elle seule plus de 6,6 milliards $ US en 2020, alors qu’elle avait coûté 2,4 milliards $ US en 2016.

La campagne des candidats au Congrès devrait quant à elle coûter près de 7,3 milliards $ US, contre 4,1 milliards $ US en 2016.

« C’est l’argent qui domine, c’est l’argent qui contrôle, c’est l’argent qui va jusqu’à dicter le contenu des discours », déplore Donald Cuccioletta, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM.

Pour la première fois depuis 2008, les démocrates ont récolté plus d’argent que les républicains. Ils auront dépensé plus de 6,9 milliards $ pendant le cycle électoral de 2020 alors que les républicains devront se contenter de 3,8 milliards $.

Trump à la traîne

Joe Biden deviendra le premier candidat présidentiel à récolter plus de 1 milliard $ US – il avait déjà recueilli 938 millions $ US en date du 14 octobre. De son côté, le président Donald Trump avait amassé 596 millions $ à cette date, « ce qui serait un solide effort de financement, n’eût été l’immense récolte de M. Biden », a noté le CRP.

Les donateurs de toutes les catégories ont accru leurs contributions : ceux qui versent 200 $ US ou moins, les femmes et les bien nantis. Et de plus en plus, les Américains donnent à des candidats d’un autre État que celui où ils habitent. Le vif intérêt pour le duel Trump-Biden et les nombreuses courses serrées au Congrès ont incité de nombreux électeurs à ouvrir leurs goussets.

Les petits donateurs ont accru leur part du financement total de la campagne. Leurs contributions représentent 22 % de l’ensemble des fonds récoltés en 2020, contre 15 % en 2016.

Les gros donateurs continuent de dominer, mais leur poids diminue : ils ont financé 42 % de la campagne en 2020, contre 49 % en 2016. Quant aux comités d’action politique (PAC) mis en place par des entreprises et des syndicats, leur part relative est passée de 9 % à 5 %.

« La pandémie a forcé les candidats à renoncer aux événements avec de riches donateurs, a relevé le CRP. Les campagnes ont davantage misé sur le financement virtuel à l’aide de textos et de courriels, une stratégie qui fonctionne mieux lorsque les Américains sont plus engagés dans le processus politique. »

Les succès éclatants de Joe Biden et des démocrates en matière de récolte de fonds ont fait exploser les dépenses électorales aux États-Unis cette année. Les grands donateurs continuent de dominer, mais le poids relatif des petits donateurs augmente. Quant aux dons effectués par des cadres d’entreprises québécoises, ils ont atteint 2,8 M$ US, en hausse de 16 % par rapport à 2016.

► Des dépenses électorales records

► Dons par parti

2020

Républicains : 3,8 G$ US

Démocrates : 6,9 G$ US

2016

Démocrates : 2,3 G$ US

Républicains : 2,5 G$ US

► Dons par type de donateurs

Grands donateurs : 41,5 %

Petits donateurs : 22,4 %

Auto-financement par les candidats : 13 %

Autres : 23,1 %

► Entreprises québécoises dont les cadres ont le plus contribué aux campagnes

Power Corporation : 1,7 M$ Molson Coors : 360 000 $ WSP : 235 000 $ CGI : 138 000 $ Résolu : 89 000 $ SNC-Lavalin : 84 000 $ Bombardier : 57 000 $ Lassonde : 56 000 $ Agropur : 32 000 $ Couche-Tard : 22 000 $ Canadien National : 22 000 $ CAE : 17 000 $ Fiera Capital : 9100 $ Stella-Jones : 6400 $ Air Canada : 4000 $

* En dollars américains

Source : OpenSecrets.org