MIGNAULT, Gilberte



À Longueuil, le 20 octobre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Gilberte Mignault, épouse de feu Bernard Lacombe, prédécédée par sa fille Hélène.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Renée, Bruno (Amy), Lucie (Michel), ses petits-enfants Marie-Eve (Ira), Pierre-Luc (Jessie), Lucie (Alex) et Priya, ses arrière-petits-enfants, Étienne, Ava, Mateo Angel, Cassandre, Alexandre et Diego, ses soeurs et frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 21 novembre de 9h00 à 10h00, à l'Église Saint-Georges de Longueuil, paroisse Bon Pasteur, située au 700 rue Préfontaine à Longueuil.Compte tenu de la situation actuelle, une cérémonie pour les intimes (famille et amis proches) sera célébrée à 10h00 (nombre limité à 25 personnes dans l'église durant la cérémonie).Toute personne intéressée par une rencontre virtuelle lors de cette cérémonie et/ou à une rencontre amicale au cours de l'année prochaine, svp communiquer votre adresse courriel à : bruno@bodymindtuneup.com.La famille tient à remercier les intervenants du CLSC Simonne-Monet-Chartrand ainsi que le personnel du 7ième étage de l'Hôpital Pierre-Boucher, de Longueuil, pour leur soutien et les bons soins prodigués.En signe de sympathie, vos dons à l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, situé au 1 rue Principale, Saint-Benoît-du-Lac, Québec, J0B 2M0, seraient appréciés en sa mémoire.