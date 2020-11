PEDNAUD, Gemma



La famille Roussel a le regret de vous annoncer le décès de Gemma Pednaud Roussel (93 ans), survenu le 20 avril 2020 à Montréal. Gemma repose actuellement auprès de son défunt mari, Émile Roussel.Elle laisse dans le deuil son fils Gilles (Brigitte Raby), ses deux petites-filles Émilie Raby-Roussel (Étienne Saint-Hilaire) et Chloé Raby-Roussel (Marc-André Plouffe), et son arrière-petit-fils adoré Thomas Plouffe. Elle laisse également dans le deuil ses frères Jacques Pednaud (Jacqueline) et Henri-Paul Pednaud (Claudette), ses nièces et neveux, particulièrement Hélène (Bruno), Josée (Réal), Martin (Anna), Michel (Diane), Stéphane (Mélanie) et Marc (Mélissa), ainsi que sa cousine Georgette (Jean-Louis). Elle fut prédécédée par sa sœur Blandine (feu Roger Bergeron).Remerciements sincères au personnel de l'unité 3A de la Résidence Angelica et à Carmen de l'entreprise Au soin d'une vie.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 7 novembre 2020 à compter de 10 h. Les funérailles seront célébrées à 11 h 30 dans la chapelle du complexe.Compte tenu des circonstances sanitaires actuelles, le nombre de visiteurs au salon est limité, et le port du masque ou couvre-visage est obligatoire.