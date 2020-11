DUBÉ, Carmen



À Montréal, le vendredi 30 octobre 2020 est décédée, à l'âge de 87 ans, Carmen Boucher, épouse de feu Jacques Dubé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Claudette, Chantal et Gaétan, ses petits-enfants Jonatan, Amélie et Samuel, ses arrière-petits-enfants Annabelle et William, son frère Robert, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 8 novembre 2020 de 15h à 17h suivi de l'hommage.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation PalliAmi serait apprécié.