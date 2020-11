PAGÉ, Guy



À Mercier, le 8 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Guy Pagé, époux de Mme Thérèse Grégoire Pagé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Nicole (Alain) et Lucie (Benoit), ses petits-enfants Ariane (Philippe), Pierre-Luc (Marie-Pier), Marc-André (Suzie), ses deux frères Edouard et Noël (Agathe) ainsiqu'autres parents et amis. Il était le père de feu Richard.La famille et ses proches recevront les condoléances samedi le 7 novembre 2020 à compter de 13h, au salon de la :MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle du salon à 16h. Inhumation au cimetière de Sainte-Philomène de Mercier.