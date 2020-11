LEBLANC, Robert



Dans la nuit du 26 octobre, nous a quittés cet homme au grand coeur, toujours prêt à s'oublier pour les autres.Né à Drummondville, il vient s'établir à Montréal et passionné de cinéma, il entreprend une longue et intéressante carrière à l'ONF.Il laisse dans le deuil sa conjointe des 30 dernières années ainsi que de nombreux parents, collègues et amis.Vu les circonstances sanitaires actuelles, nous remettons à plus tard l'invitation à célébrer entre nous la vie de Robert. L'inhumation aura donc lieu dans l'intimité, au Repos St-François d'Assise à Montréal, le 10 novembre prochain.