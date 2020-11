CHAGNON-DESMARAIS, Denise



Au CH Mgr Coderre de Longueuil, le 29 octobre 2020 est décédée à l'âge de 98 ans, Mme Denise Chagnon-Desmarais épouse de feu Jules Desmarais.Mme Chagnon-Demarais laisse dans le deuil ses enfants Jean- Claude (Feu Hélène Piché), feu Daniel et Josée (Réal Lafontaine), ses petits-enfants: Isabelle (Benjamin Commerie) et Patrick (Catherine Gignac), ses arrière-petits-enfants: Florence et Mathilde Commerie, Elliot et Xavier Desmarais, ses frères et soeurs: feu Fernand, feu Lucienne (feu Louis Provost), feu Georgette (feu Jean-Charles Chagnon), feu Jeanette (Feu Lionel Vincent), Gérald (feu Gracia Brunelle), feu Toussaint (Madeleine Langevin), feu Réjeanne (feu Roger Lorange), Gaston (Antoinette Lajeunesse), feu Léonce (feu Mariette Piché), feu Yvon, Claire (feu Claude Hébert), Henriette (Denis Messier), ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances à la:4 RUE ST-ANDRÉVERCHÈRESle samedi 7 novembre à compter de 10 heures, suivra les funérailles à 11 heures à l'église St-Francois- Xavier de Verchères. (N.B.) : Les directives de la santé publique au moment de l'évènement seront appliquées.S. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRES / Tél: 450-583-3511Au lieu de fleurs pour honorer sa mémoire, la famille apprécierait des dons faits à SLA Québec.