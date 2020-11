McGREGOR, Louise

(née Picard)



C'est avec une grande tristesse que nous vous informons que notre pétillant rayon de soleil, Louise nous a quitté paisiblement le samedi 31 octobre 2020 à l'âge de 80 ans, pour un monde meilleur, emportant avec elle tout notre amour et nos doux souvenirs de la joie immense d'avoir eu le privilège de vivre à ses côtés.Outre son époux adoré Robert McGregor, elle laisse dans le deuil ses enfants Steven McGregor (Josée Gosselin) et Dany McGregor, ses petits-enfants Kathy McGregor et Dave McGregor (Caroline Dubé), ses arrière-petits-enfants Jérémy Bérard et Gabrielle McGregor, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Tout en respectant les consignes de distanciation, la famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 8 novembre 2020 de 13h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à l'unité des Soins Coronariens et Pneumologie de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal seraient appréciés.