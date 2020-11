VACHON, Roger



À Brossard, le 23 octobre 2020, à l'âge de 97 ans est décédé Roger Vachon, veuf de Constance Boucher.Il laisse dans le deuil son frère André (Lise Roy), sa soeur Lilianne, ses enfants Pauline (Pierre Chartrand), Jacques (Francine Chênevert), Diane (Dan Racette) et Louyse, sept petits-enfants, six arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 8 novembre 2020 dès 14h au salon :Une cérémonie aura lieu à 16h30 au même salon.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.