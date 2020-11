LEPAGE, Jean-Marc



À Greenfield Park, le 28 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé Dr Jean-Marc Lepage, époux de Linda Luckie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-François (Lisa), Claudine (Sébastien) et David (Cathy), la mère de ses enfants, Micheline Fontaine, ses petits- enfants, Anaïs, Loïc, Élodie et Aurélie, les enfants de son épouse, Mychelle et Dominique, les petits-enfants, Raphëlle, Alexandra et Emma, ses soeurs, Huguette, son complément, ses frères ainsi que plusieurs parents et amis.Il était passionné par son métier d'obstétricien qu'il a pratiqué pendant plus de 50 ans et reconnu pour son écoute, son contact humain et ses généreux échanges. Homme de coeur et d'action, il a contribué à de nombreux développements de l'Hôpital Charles-Le Moyne, notamment l'affiliation universitaire et sa mission académique, la construction du pavillon de psychiatrie et sa Fondation.Pour lui, la meilleure façon d'améliorer les choses était de s'impliquer ce qu'il a fait pendant de nombreuses années au Conseil des médecins de l'Hôpital ainsi qu'au Collège des médecins, à titre de vice-président, où il a présidé plusieurs comités et groupes de travail.Il était dévoué, bienveillant, sensible, engagé et certains diront intenses dans tout ce qu'il entreprenait.Il était un homme d'exception.Dû aux circonstances exceptionnelles, les funérailles sont reportées à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Le Moyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.En guise de sympathie, un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne serait apprécié en la mémoire du Dr Jean-Marc Lepage.