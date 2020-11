LALONDE, Jacques



Le 28 octobre à Vaudreuil- Dorion, s'est paisiblement éteint M. Jacques Lalonde, époux de Carmen Landriault, à l'âge de 93 ans.C'est une page d'histoire qui se tourne pour Rigaud et ses environs puisqu'il y a oeuvré pendant plus de 60 ans comme commerçant tout en contribuant aux affaires publiques et communautaires de la paroisse.Tous ceux qui l'ont connu se souviendront de son rire authentique qui traduisait sa joie de vivre entraînante. Sa gentillesse, son humilité et sa générosité étaient source d'inspiration pour ses trois enfants François (Marie), Luc (Katherine) et feu Roxanne.En plus de son épouse Carmen et de ses deux garçons, il laisse dans le deuil ses quatre petits-enfants Justin (Sierra), Patrick (Katlynn), Etienne et Brice ainsi que ses trois arrière- petits-fils Lucas, Thomas et Oliver.Étant donné les circonstances actuelles, le corps ne sera pas exposé mais une cérémonie pourrait être célébrée ultérieurement. La famille se chargera de publier l'information lorsqu'une date sera déterminée.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Foyer de Rigaud seraient appréciés.La famille tient à remercier toute l'équipe de la résidence " Le Félix " de Vaudreuil-Dorion pour l'accueil, les soins prodigués et leur dévouement auprès de M. Jacques Lalonde.www.aubryetfils.com