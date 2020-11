ARCHAMBAULT, Yvette

(Casavant)



Au CHSLD Éloria Lepage de Montréal, le 29 octobre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Yvette Archambault (Casavant), épouse de feu Fernand Archambault.La défunte laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Yvon), Marc (Sylvie) et Luc (Suzanne), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants et autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel soignant d'Éloria Lepage pour leur soutien et les bons soins prodigués.Étant donné les circonstances reliées à la pandémie, une rencontre aura lieu en toute intimité.Ses cendres seront déposées au complexe funéraire St-François d'Assise auprès de son époux.