PAQUET, Roger





Le 3 novembre 2020, le Fr. Roger Paquet, dominicain, est décédé à l'Infirmerie du Séminaire à l'âge de 100 ans et 10 mois.Né à Montmagny le 2 janvier 1920, il était le fils de Donat Paquet et de Joséphine Pelletier. Il laisse dans le deuil les membres de sa famille religieuse ainsi que des neveux et nièces.Ses études secondaires au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière terminées, il est admis au Noviciat des Dominicains à St-Hyacinthe le 4 août 1941. Le 8 septembre 1942, il y prononce ses premiers voeux. Après ses études en philosophie et en théologie, il est ordonné prêtre le 1er mai 1947 par Mgr Alexandre Vachon, archevêque d'Ottawa.En 1949, il est assigné à Saint-Hyacinthe où il sera Sous-Maître des novices jusqu'en 1952, et vicaire à la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire jusqu'en 1959. Nommé Père-Maître des novices en 1959, il occupera cette responsabilité jusqu'en 1964. En 1964, il est nommé Père-Maître des Frères Étudiants en philosophie à Saint-Albert-le-Grand à Montréal. De 1967 à 1970, il est vicaire à la Paroisse Notre-Dame-de-Grâce.En 1971, nous le retrouvons au Sanctuaire Saint-Jude sur la rue Saint-Denis à Montréal. En 1973, il est élu Prieur du Couvent Sainte-Catherine-de-Sienne à Trois-Rivières. De 1976 à 1980, il sera, de nouveau, Père-Maître des Novices à Trois-Rivières et à Québec. De 1981 à 1987, il sera aumônier des Moniales dominicaines de Berthierville.En 1987, il est assigné de nouveau à Trois-Rivières, avec la permission d'être animateur spirituel du Mas Emmanuel, maison d'accueil et de resourcement, située sur le Chemin Longue Pointe à St-Nicéphore. Tout en continuant d'être animateur spirituel du Mas Emmanuel, il fut tour à tour assigné à la Maison Sainte-Catherine-de-Sienne à Trois-Rivières en 2004, puis au Couvent Saint-Dominique de Québec en 2012.En février 2018, il fut assigné au Couvent Saint-Albert-le-Grand à Montréal, d'où, le 1er novembre 2018, il se retira au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il y est décédé le 3 novembre 2020.Nous remercions le personnel de l'Infirmerie du Séminaire pour les soins qu'ils lui ont prodigués durant toutes ses années passées au Séminaire, En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, la célébration des funérailles est reportée à une date ultérieure.La Résidence funéraire Mongeau de Saint-Hyacinthe a procédé à la préparation de sa dépouille pour la crémation.Le personnel de la Résidence funéraire offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.