LOISELLE, Abbé Louis



Le 30 octobre 2020, l'abbé Louis Loiselle est décédé à l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil à l'âge de 85 ans.Né à Saint-Mathias le 11 décembre 1935, il était le fils de Godfroy Loiselle et d'Élisabeth Jetté.Il laisse dans le deuil une soeur, Gilberte, un frère, Guy, ainsi que des neveux et nièces.Après ses études secondaires et philosophiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il fit sa théologie au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1956 à 1960. Ordonné prêtre le 12 juin 1960 par Mgr Arthur Douville, évêque de Saint-Hyacinthe, il exerça son ministère dans les paroisses Sainte-Famille de Granby, Saint-Romuald de Farnham, Sainte-Sabine et de Clarenceville. En février 2012, il s'est retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe.Nous remercions le personnel de l'Infirmerie du Séminaire pour les soins qu'ils lui ont prodigués durant toutes ces années.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, la célébration des funérailles est reportée à une date ultérieure.1115, GIROUARD OUESTSAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.coma procédé à la préparation de sa dépouille pour la crémation.