Abattre le mur de la Belgo est une opération «complexe»

Le ministère des Transports qualifie de «complexe» l'opération visant à faire tomber le dangereux mur de l'ancienne usine de papier Belgo à Shawinigan, en Mauricie.

Sa détérioration rapide et les risques de chute de débris sur des véhicules circulant sur la route 153 qui longe le mur ont forcé le ministère à agir de façon urgente.

Avant d'abattre le bâtiment, toutefois, il est impératif d'en retirer toutes les matières dangereuses qui s'y trouvent, dont des huiles, de l'amiante et des résidus de pâtes et papiers.

«Pour la démolition du bâtiment principal, elle est possible d'ici la fin de la semaine, mais plus probablement au cours de la semaine prochaine. Il faut comprendre que c'est important de bien faire les choses et de terminer les travaux préparatoires avant d'entamer cette étape-là», a indiqué mercredi Roxanne Pellerin, porte-parole du MTQ.

Le ministère assure que les travaux de démolition n'auront pas d'impact sur la rivière Shawinigan qui coule près et même sous le bâtiment. Pour protéger la route pendant les travaux, une épaisse couche de sable a été étendue sur environ 300 mètres.

Un résidant de Belgoville s'est dit heureux de voir qu'une partie des vestiges de l'usine de papier fermée en 2008 est sur le point de disparaître du décor. «C'est le visuel. Quand on rentre à Shawinigan, c'est ça qu'on voit», a déploré Gilles Rondeau en pointant du doigt le bâtiment.

En raison de ce chantier, la portion de la route 153 est entièrement interdite à la circulation dans le secteur de la Baie-de-Shawinigan. Elle ne sera rouverte qu'à la mi-décembre et peut-être même au-delà, prévient le MTQ.