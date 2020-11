Armoires Fabritec coupable d'évasion fiscale

L’entreprise Armoires Fabritec, de Bromont, en Montérégie, a écopé d’une amende de 100 000 $ après avoir plaidé coupable lundi à des accusations d'évasion fiscale devant la Cour du Québec à Granby.

Selon les informations partagées mercredi par l'Agence du revenu du Canada (ARC), les infractions sont liées aux années d’imposition 2012, 2013 et 2014.

«[...]Les anciens administrateurs de l'entreprise, Jonathan et Nadia Bourgeois, enfants du président de l'entreprise de l'époque, ont demandé plus de 390 000 $ en dépenses pour la construction et la rénovation de leurs résidences personnelles dans les livres comptables d'Armoires Fabritec», a indiqué l’ARC, par communiqué.

Trente-deux condamnations liées à de l’évasion fiscale ont eu lieu au pays du 1er avril 2019 au 21 mars 2020. Parmi ces condamnations, 13 contribuables ont écopé de peines d’emprisonnement totalisant plus de 18 ans de réclusion, selon l’ARC, qui a précisé que «ces personnes ont été condamnées pour avoir volontairement éludé le paiement de 7 427 090 $ en impôts».