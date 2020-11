Au tour de Trudeau de parler avec Macron

Justin Trudeau aura l'occasion, à son tour, de discuter avec le président français Emmanuel Macron, jeudi, deux jours après que ce dernier ait appelé François Legault pour le remercier.

Le bureau de M. Trudeau a sobrement indiqué que le premier ministre s'entretiendra avec son homologue jeudi, sans préciser les sujets qui seront abordés. De son côté, l'Élysée n'a pas communiqué d'information sur cet appel.

Il y a toutefois fort à parier que la question de la liberté d'expression fera partie des discussions.

En début de semaine, M. Trudeau avait suscité un tollé en déclarant que la liberté d'expression n'est pas sans limites, dans la foulée du meurtre du professeur Samuel Paty, décapité par un islamiste en octobre après avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.

«Nous nous devons d’être conscients de l’impact de nos mots, de nos gestes sur d’autres, particulièrement ces communautés et ces populations qui vivent encore énormément de discriminations», avait plaidé Justin Trudeau en commentant cette affaire vendredi dernier.

Merci de votre solidarité. Nous ne céderons rien sur nos libertés. Il en va de l’avenir de nos démocraties. https://t.co/n7CfnHe3AF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 3, 2020

Ces propos avaient été mal reçus en France, mais aussi au Québec. «Je suis vraiment totalement en désaccord avec M. Trudeau, il faut protéger la liberté d’expression», avait répliqué François Legault lundi.

Le président français avait remercié M. Legault pour son appui à la liberté d'expression mardi en lui téléphonant.

«Dans une société démocratique comme la nôtre, on ne doit surtout pas plier devant l’intimidation et la violence de ceux qui sont en désaccord avec la liberté d'expression. Si on se met à faire des compromis là-dessus, on ébranle les fondements de notre société», avait commenté M. Legault sur sa page Facebook en révélant l'existence et la teneur de cet appel.

En après-midi mardi, Emmanuel Macron avait partagé la publication du premier québécois en ajoutant ce commentaire : «Merci de votre solidarité. Nous ne céderons rien sur nos libertés. Il en va de l’avenir de nos démocraties».