[BALADO] La Zone payante: le succès par la défensive des Steelers et des Dolphins

Les partisans des Dolphins rêvent de Tua Tagovailoa et d’une première victoire en séries éliminatoires depuis 20 ans, mais c’est de la défensive qu’il faut parler à Miami. Pourquoi les Steelers représente une des franchises les plus solides de la NFL année après année, La Zone payante se penche sur la question en plus d’aborder les sujets les plus chauds de la NFL.

D.K. Metcalf fait maintenant parti du cercle très restreint des extraterrestres de la NFL! Vous devrez vous habituez, il fera parti de l’élite du circuit Goodell pendant plusieurs années.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Est-il possible de redresser la barque pour certaines formations de la NFL ou il faut déjà penser à l’an prochain. Nos experts analysent la situation de plusieurs formations en mauvaise posture en plus d’attribuer le blâme qui vient avec.

On met la table sur l’énorme confrontation de dimanche soir entre Drew Brees et les Saints qui vont sur la route pour affronter Tom Brady à Tampa Bay. Place aux prédictions pour la semaine 9!

Qui mérite plusieurs tournées de Jack Daniel’s? La célèbre chronique «Au bar» est de retour en plus d’un joueur des Chiefs qui se permet la citation la plus savoureuse de l’année jusqu’à maintenant.

Bonne écoute!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette