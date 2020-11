Biden gagne et perd

Hier matin, je me risquais, sur le bout des pieds, au jeu des prédictions. J’évoquais les probabilités d’une victoire plus modeste pour Joe Biden (290 grands électeurs) avant de me tourner vers une évaluation plus optimiste des chances du démocrate.

Même si Joe Biden semble encore très légèrement favorisé (Wisconsin et Michigan) au moment d’écrire ces lignes, personne ne pourra bomber le torse lorsque tous les votes auront été comptés. S’il l’emportait, l’ancien vice-président pourrait difficilement célébrer très longtemps.

Une fois de plus, les sondeurs et les commentateurs – dont je suis – ont été incapables de bien mesurer le nombre de partisans du président. Outre les maisons Rasmussen et Trafalgar, les correctifs apportés par les sondeurs sont insuffisants ou inadéquats.

Cela dit, le portrait d’ensemble va dans le sens des analyses récentes. Joe Biden remporte le vote populaire et pourrait bien battre le record établi par Barack Obama en 2008. Les États sensibles ou les États pivots n’ont pas «déçu». Le Nevada semble en voie de virer au bleu et la Floride a rassuré Donald Trump.

En ce qui concerne les autres États où le résultat était incertain, nous ne savons toujours pas à qui ira le Wisconsin, le Michigan, la Géorgie ou la Caroline du Nord. La Pennsylvanie? Nous savions que ce serait pénible, anormalement long.

Il n’y a donc pas de gagnant en fin de matinée, mais, peu importe son identité, il se retrouvera avec un pays très divisé et la possibilité de compromis est réduite. Même s’il gagnait, Joe Biden pourrait être ultimement le grand perdant de la soirée.

Donald Trump a déjà offert une performance exceptionnelle et son sprint des derniers jours a démontré à quel point la stratégie de Joe Biden était discutable. En jouant «la trappe» ou en espaçant ses sorties, le démocrate a probablement été trop prudent. Le président sortant a également clairement démontré qu’il est le seul que plusieurs de ses concitoyens écoutent.

Un Biden gagnant par une faible marge, confronté à des recours judiciaires et privé d’une majorité au Sénat (suspense ici aussi), aurait fort à faire pour gouverner de manière efficace, et encore plus pour rassembler un pays on ne peut plus divisé.

En attendant une version définitive des résultats, je vous invite à relire le billet que j'ai publié lundi, intitulé «Petit guide de survie pour l’élection de mardi». J’y suggérais déjà d’être patient et d’éviter les rumeurs folles qui courent sur le web. Revisitons plutôt les règles qui encadrent le dépouillement des votes et tentons de voir si on y trouve des irrégularités.

De toutes les élections auxquelles je me suis intéressé depuis le début des années 1990, l’élection 2020 est celle qui m’aura fasciné le plus. Autant parce que nous devons retenir notre souffle que pour les enjeux cruciaux. Les différences entre les candidats et les plateformes sont on ne peut plus évidentes. Dans quelle direction ira l’une des grandes puissances de ce 21e siècle?