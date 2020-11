Brandt Tractor : Un employeur fiable.

Depuis l'arrivée de Brandt Tractor au Québec fin 2019, nous sommes heureux de compter sur une solide main-d'œuvre pour contribuer à la réussite de nos employés, de nos clients et des communautés où nous œuvrons.

Depuis que nous sommes devenus le distributeur exclusif au Canada des produits de construction et de foresterie John Deere, réaliser notre engagement envers le service à la clientèle d'un océan à l'autre a nécessité une équipe talentueuse et intrépide de surperformants et les Québécois ont toujours été à la hauteur.

Et nous en avons besoin encore plus besoin.

Nous recherchons des professionnels travailleurs qui veulent bâtir leur carrière dans une entreprise qui leur assurera avancement et sécurité à long terme.

Brandt Group of Companies, dont le siège est à Regina, Saskatchewan, est une société canadienne diversifiée qui affiche une croissance continue depuis presque 90 ans. Nous avons plus de 100 sites au Canada et aux États-Unis, plus de 3 400 employés et un public international en pleine croissance. Nous œuvrons dans le monde entier avec des produits sur mesure uniques dans les secteurs suivants : construction, foresterie, agriculture, rail, exploitation minière, sidérurgie et énergie. Notre division Brandt Tractor est le plus grand concessionnaire d’équipements de construction et de foresterie John Deere au monde. Nous sommes une des plus grandes entreprises privées du Canada et membre du groupe d'élite du Club Platine des entreprises les mieux gérées au Canada.

Brandt est un employeur qui investit depuis longtemps dans ses employés et ses communautés et offre des emplois stables et de valeur. Nous sommes fiers d'offrir un environnement sécuritaire et positif, avec des possibilités d'avancement à long terme et une rémunération complète et concurrentielle à nos employés. Nous sommes un chef de file de l’industrie qui utilise les technologies et les équipements les plus récents, en gardant l'accent sur la formation et le perfectionnement des employés.

Brandt offre actuellement de nombreux postes au Québec. Nous recherchons des professionnels d’expérience dans la vente d’équipement lourd pour devenir directeurs de territoire et des mécaniciens de machinerie lourde expérimentés pour des postes de techniciens sur le terrain et en atelier. Nous avons aussi besoin de conseillers, pièces et service d'équipement lourd, de directeurs financiers en vente au détail, d'ingénieurs d'application et nombreux autres postes. Il y en a un pour vous.

Joignez-vous à notre équipe d'experts et voyez vous-même jusqu'où un simple clic peut vous mener à www.brandtjobs.com pour une liste complète des offres. Toutes les candidatures seront examinées et évaluées selon les compétences, la formation et l'expérience.

Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour un entretien avec le directeur du recrutement. Si le processus d'entretien est concluant, une offre d'emploi sera faite au candidat après un entretien réussi et une vérification positive des références.

Si vous ne trouvez pas le poste que vous recherchez aujourd'hui, continuez de visiter notre site Web pour les postes correspondant à vos qualifications.