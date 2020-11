AUGER, Michel

C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de Michel Auger, survenu à l'hôpital du Sacré-Coeur, le 1er novembre 2020, à l'âge de 76 ans.



Michel Auger a débuté sa carrière en 1964 à Shawinigan. Journaliste passionné, il a travaillé notamment au Nouvelliste, à la station de radio CKVL, à La Presse et à CBC. Il a pris sa retraite en 2006, après plus de 20 ans comme journaliste au Journal de Montréal. Au cours de sa carrière, il a reçu de nombreux prix, dont celui de la Libre Expression de l'Union internationale des journalistes et de la presse de langue française ainsi que la médaille de I'Asssemblée nationale du Québec. En 2013, il a reçu le prix Judith-Jasmin Hommage de la Fédération des journalistes du Québec, qui honore l'ensemble d'une carrière journalistique remarquable.



Il laisse dans le deuil sa conjointe, Rina Lupien, sa fille Guylaine Auger, son gendre Carl Bourcier et ses deux petits-enfants Nicolas (Marie) et Amélie (Jérémie). Il laisse aussi dans le deuil, la fille de sa conjointe, Marylène (Stéphane) ainsi que son ami de toujours, Pierre McCann (Nicole).



Homme de famille, Michel était aussi aimé de ses frères et soeurs, Gaston (Suzanne), Ginette (Guy), Lorraine et Alain (Ginette) ainsi que de nombreux neveux, nièces et autres membres de sa famille élargie.



Il laisse également derrière lui de nombreux anciens collègues et amis avec lesquels il partageait ses passions de l'actualité et du golf.



La famille tient à remercier le Dr Philippe Rico ainsi que tout le personnel des soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Coeur.



En raison de la pandémie, les funérailles auront lieu dans l'intimité. Vous pouvez toutefois témoigner votre sympathie sur le site web du centre funéraire Côtes-des-Neiges au dignitymemorial.com.



Si vous souhaitez faire un don à la mémoire de Michel, vous pouvez le faire à la Fondation Hôpital du Sacré-Coeur ou à tout autre organisme de votre choix.