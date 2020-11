Couche-Tard s'installe en Asie pour 475 millions $

Après les Amériques et l'Europe, Alimentations Couche-Tard s'est lancé à la conquête de l'Asie en annonçant mercredi soir l'acquisition plus de 350 dépanneurs à Hong-Kong et à Macao pour environ 475 millions $.

Le fleuron lavallois a expliqué avoir fait l'acquisition de toutes les actions de Convenience Retail Asia (CRA) Limited. Cette entreprise exploite présentement 340 magasins de proximité à Hong Kong et 33 sur l'île de Macao sous la bannière Circle K HK.

L'entreprise chinoise possède aussi 125 boutiques de pâtisseries de la chaîne Saint Honore, majoritairement situées à Hong Kong, Macao et Guangzhou, ainsi qu'une dizaine de boutiques de lunettes à Hong Kong.

La transaction, évaluée à 2,79 milliards de dollars hongkongais (environ 475 millions $ CAN), doit être officiellement conclue d'ici le 31 décembre.

Ce faisant, Couche-Tard deviendra propriétaire de ses premiers magasins en Asie. Le fleuron québécois fait présentement affaire avec un réseau d'environ 2350 commerces franchisés qui exploitent la bannière Circle K un peu partout dans le monde, incluant à Hong Kong, en Mongolie, au Cambodge et au Vietnam, mais elle ne possédait pas directement le moindre commerce dans cette région de la planète.

Le président et chef de la direction de Couche-Tard, Brian Hannasch, a laissé entendre que cette acquisition n'est qu'une première étape pour son entreprise.

«En concluant cette transaction, Couche-Tard franchira une étape importante de son ambition stratégique d'entrer sur le marché à forte croissance de l'Asie-Pacifique», a confié par communiqué M. Hannasch.

Couche-Tard compte profiter de l'expertise des dirigeants de CRA pour poursuivre son expansion.

«J'ai suivi de près les progrès de Circle K Hong Kong pendant des décennies et j'admire profondément leur équipe de direction [...]. Je suis convaincu que nous pourrons atteindre ensemble des millions de clients de plus à Hong Kong ainsi qu'à travers l'Asie afin de nous permettre de progresser vers notre objectif de devenir la destination préférée pour l'achat de marchandises et de carburant à travers le monde», a souligné le fondateur et président exécutif du géant lavallois, Alain Bouchard.

Couche-Tard détient présentement quelque 12 000 dépanneurs répartis un peu partout en Amérique du Nord (près de 9300) et dans plusieurs pays d'Europe (plus de 2700).