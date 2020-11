COVID-19: de plus en plus de décès au pays

En plus de voir le nombre de cas grimper à toute vitesse à la faveur de la seconde vague, le Canada compte de plus en plus de décès liés à la maladie.

Mercredi, les provinces ont cumulé plus de 50 Canadiens (57) qui ont perdu la vie tout en étant porteurs du virus pour une deuxième journée de suite, après une pointe de 71 décès la veille.

En comparaison, le pays affichait une moyenne avoisinant les 20 décès par jour à la mi-octobre.

Le Québec et l'Ontario, qui ont vu leurs données grimper en flèche à l'occasion de la deuxième vague plus tôt que les provinces de l'Ouest, ont affiché les pires bilans en matière de mortalité mercredi avec, respectivement, 33 et 16 mots.

Les autorités sanitaires ont régulièrement rappelé ces dernières semaines que le nombre de décès augmenterait bien après le début de la seconde vague, les patients pouvant passer plusieurs jours hospitalisés avant de s'éteindre.

Par ailleurs, les deux provinces les plus touchées au pays ont continué à afficher des chiffres élevés avec l'annonce de 1029 nouvelles infections au Québec et de 987 en Ontario. Il s'agit de résultats qui demeurent dans la foulée de ceux des derniers jours pour ces deux provinces.

«Une première vraie vague»

Les provinces de l'Ouest, elles, ont poursuivi leur ascension de la seconde courbe de COVID-19.

L'Alberta, avec 15 cas nouveaux cas et cinq décès, a mené les provinces de l'Ouest en nombre absolu, mais c'est le Manitoba qui a continué à inquiéter le plus avec 374 cas et deux décès. Il s'agit, une fois de plus, du plus grand nombre de nouveaux cas pas habitant au pays.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin, a rappelé à ses concitoyens que le coronavirus n'est pas qu'une simple grippe et qu'il faut le prendre au sérieux.

«Nous avons eu un total de 21 décès liés à la grippe l'an dernier», a-t-il souligné alors que sa province en voie d'atteindre le cap des 100 décès d'ici quelques jours.

«Nous vivons une situation différente que lors des dernières pointes et notre courbe devient plus haute. Je dirais que c'est notre première vraie vague et notre premier vrai test», a quant à lui souligné le Dr Saqib Shahab, médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, alors que sa province a dévoilé 35 nouveaux cas. Il s'agit d'un nombre deux fois plus petit que ceux annoncés lors des derniers jours.

Le Canada s'approchait mercredi du cap des 250 000 cas, un seuil qui devrait être franchi jeudi.

La situation au Canada:

Québec: 109 918 cas (6350 décès)

Ontario: 79 692 cas (3182 décès)

Alberta: 30 447 cas (343 décès)

Colombie-Britannique: 16 135 cas (273 décès)

Manitoba: 6751 cas (87 décès)

Saskatchewan: 3408 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1118 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 347 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 291 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 23 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 10 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 248 217 cas (10 335 décès)